Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi è stato mandato in onda il video di Benigno che gli è costata l’espulsione. La reazione dei fan.

Finalmente, dopo tanta attesa, nella puntata del 29 aprile de L’Isola dei Famosi è stato mandato in onda il video incriminato che è costato l’espulsione dal reality a Francesco Benigno. Dopo le continue polemiche da parte dell’ex naufrago che lamentava di essere stato eliminato senza una giusta causa dal programma, Vladimir Luxuria ha deciso di condividere con i suoi spettatori il video del mistero.

Ma qual è stata la reazione dei telespettatori di fronte agli atteggiamenti di Benigno?

L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria: “Siamo costretti a mostrarvi il video”

Durante la puntata del reality si è tornati sull’argomento: “Ci troviamo costretti a riaprire la questione Benigno, Francesco è stato allontanato dall’Isola perché si è reso responsabile di atteggiamenti scorretti, contrari alla civile convivenza e rispetto tra le persone e non solo. Non era la prima volta e in ogni caso a supporto di questo ci sono delle immagini” ha annunciato Luxuria.

Ecco il video dell’accaduto.

Questa dinamica uscita stasera dopo 2 settimane comunque hanno sgravato entrambi e questa cosa andava detta #isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/chykXquDWc — nora 🌹 | ⊃∪∩⪽ era | (@itsnorab) April 29, 2024

La conduttrice ha continuato: “Per una forma di rispetto verso il pubblico e Francesco Benigno, avevamo deciso di non mostrare le immagini, ma questa scelta è stata contestata dal diretto interessato, che in questi giorni ha attaccato il programma e l’intero gruppo di lavoro. Per questo siamo costretti a mostrarvele“.

L’Isola dei Famosi smaschera Benigno

Nel video incriminato si vede lo scontro tra Francesco Benigno e Artur Daines. Il primo sembra provocare insistentemente il secondo naufrago, con frasi spiacevoli: “Da solo vali meno di una pianta. Sei un cafone nato tornatene da dove sei venuto“.

A quel punto Artur risponde “Parla con questa” e mette una mano di fronte al volto di Benigno. Questo fa scattare l’attore che sposta con violenza la mano e si fionda sul naufrago mettendogli le mani al collo. Nonostante il tentativo degli altri naufraghi di allontanare i due, Benigno prende un bastone con l’intenzione di tirarglielo addosso.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG