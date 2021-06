L’Isola dei Famosi 15, Emanuela Tittocchia: “Awed? Ci ha saputo fare”

A quasi un mese di distanza dalla finale de ‘L’Isola dei Famosi 15‘, Emanuela Tittocchia ha qualcosa da recriminare ad Awed con cui, inizialmente, sembra essere nato un feeling speciale. L’attrice, intervistata dal settimanale ‘Tutto’, però, ci va giù pesante attaccando il vincitore:

Ancora non ho digerito bene il fatto che mi abbia voluta in sfida con lui anche se avevo una mano ferita. È stata una scelta un po’ troppo calcolata.

La protagonista di molte soap italiane, però, è contenta per le settimane vissute in Honduras come naufraga:

È stata un’esperienza meravigliosa, sono felicissima di aver vissuto un momento della mia vita così forte perché sono molto più sicura di me e sono combattiva ed ho tanta voglia di fare.

La Tittocchia, nel corso dell’intervista, ha avuto modo di commentare i finalisti del programma, condotto da Ilary Blasi, rivelando, per la prima volta, il proprio candidato alla vittoria finale, ovvero Matteo Diamante:

Tifavo per Matteo che è un ragazzo genuino ed intraprendente. Awed ripeto ha giocato bene facendo anche cose non sempre positive, cioè ci ha saputo fare.