Durante Battiato – Segnali di vita e di arte, Morgan ha insultato il pubblico presente all’evento. L’episodio gli costerà l’addio a X Factor?

Morgan potrebbe essere cacciato da X Factor? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo l’ultimo grave episodio che ha visto protagonista il cantante che, ad un evento dedicato a Battiato a Selinunte, è arrivato in ritardo e, per finire, ha insultato il pubblico a suon di parolacce e insulti omofobi. Quando infatti gli è stato chiesto di fare un pezzo che fosse di Battiato (a cui era dedicato l’evento) Morgan ha tuonato:

“Non sono un personaggio. Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez”, e ancora: “Siete stupidi, la società è una m…”, e infine: “Fr***io di me**a”.

Morgan: gli insulti a Selinunte

Morgan è andato su tutte le furie e ha insultato il pubblico di Selinunte e, a seguire, si è scusato a mezzo social. La questione è costata comunque una valanga di critiche contro l’artista e, secondo i rumor in circolazione, potrebbe costargli l’esclusione dalla nuova edizione di X Factor (visto che, per altro, ha insultato il collega del talent show, Fedez).

In tanti hanno affermato che boicotteranno il programma qualora non vengano prese immediatamente delle contromisure, ma sulla questione al momento non è dato sapere di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG