Levante, la confessione sulla maternità: “Ho scoperto di essere incinta al terzo mese”

Al Corriere della Sera Levante ha confessato dettagli e retroscena della sua prima gravidanza (il cui termine è previsto per il 15 febbraio) e ha svelato di aver scoperto di essere rimasta incinta solamente al terzo mese.

Levante: la gravidanza

A metà febbraio dovrebbe nascere la primafiglia di Levante: la cantante ha preferito non svelare quale sarà il nome della bambina ma ha ammesso di essere felice che nasca sotto il segno dell’Acquario. La cantante ha anche svelato al Corriere della Sera di aver scoperto di essere incinta solamente una volta entrata nel terzo mese e, per questo, sarebbe stato per lei impossibile prendere una strada diversa da quella scelta.

“Il 15 luglio arriva la notizia, faccio il test ed è positivo e io sorrido, inizio questo viaggio. Mi chiedevo da tempo, inconsciamente, che donna sarò? Mi sembra infatti che le donne a un certo punto della loro vita se lo chiedano. Il destino ha risposto per me, era troppo tardi per prendere una scelta diversa e io l’ho accettato. Oggi mi dico: questa è la mia vita. Questa novità non cambierà la vecchia vita, la riempirà, diventerà più affollata, piena”, ha confessato la cantante. La bambina è frutto dell’amore tra la cantante e l’avvocato Pietro Palumbo. I due stanno insieme da diverso tempo ma Levante ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e sulla loro relazione.