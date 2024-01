Lazza sta frequentando Greta Orsingher, già balzata alle cronache per un flirt con Fedez. I due sono avvistati insieme a St Moritz.

I gossip in merito alla nuova liaison tra Lazza e Greta Orsingher sono diventati sempre più insistenti e, nelle ultime ore, il rapper è stato paparazzato da Diva e Donna mentre si trovava a St Moritz con la splendida modella, con cui a quanto pare ha dato inizio ad una liaison. Greta Orsingher è sempre stata distante dalle luci dei riflettori, ma in passato è balzata agli onori delle cronache per una relazione con Fedez.

Lazza a St Moritz con Greta Orsingher

Lazza continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e, nonostante i rumor dei giorni scorsi, non ha ancora confermato o smentito le voci che lo vogliono insieme alla splendida modella ed ex corteggiatrice Greta Orsingher.

Nelle scorse ore però il settimanale Diva e Donna ha avvistato i due mentre si trovavano insieme a St Moritz, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito alla questione. Greta Orsingher in passato era basata agli onori delle cronache per aver avuto un flirt con il rapper Fedez (molto tempo prima che lui si legasse all’imprenditrice digitale Chiara Ferragni).

Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan dei social non resta che attendere ulteriori sviluppi. Ora che il flirt è diventato di dominio pubblico, Lazza si deciderà a rompere il silenzio?

