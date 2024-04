Particolare racconto di Laura Freddi a proposito della sua famiglia con Leonardo D’Amico e la figlia, ormai di sei anni, Ginevra.

Ospite de ‘La Volta Buona’, programma condotto su Rai 1 da Caterina Balivo, Laura Freddi ha raccontato alcuni dettagli inediti sulla sua vita privata. In particolare sul rapporto tra lei, il compagno Leonardo D’Amico e la figlia, Ginevra, sempre stata con loro da quando è nata senza mai ricorrere ad una babysitter.

Laura Freddi, mai una babysitter per la figlia

Nel corso dell’intervista a ‘La Volta Buona’, la Freddi ha confidato alla Balivo diversi aspetti della sua vita privata e da madre. In modo particolare di come, da quando ha avuto la figlia Ginevra, non si sia mai staccata troppo da lei.

La showgirl e il suo compagno Leonardo, infatti, hanno fatto grandi rinunce pur di non separarsi mai dalla figlia. La coppia ha deciso di non affidarsi in alcun caso ad una babysitter: “Io l’avrei anche voluta in certe occasioni, però lui assolutamente no: ‘Ginevra deve stare con noi’”, ha spiegato la donna.

La bella Laura ha, di fatto, spiegato che non si sia mai “fidata” nel rivolgersi ad una estranea per tenere sua figlia.

“Nessuna cena fuori senza Ginevra”

Decisamente particolare questo spaccato di vita della Freddi che, incalzata dalla Balivo, ha raccontato di come, da quando è nata la figlia, lei e il compagno non siano mai usciti a cena fuori da soli.

“Stai mettendo il dito nella piaga, perché purtroppo da quando è nata Ginevra non siamo più usciti a cena insieme da soli. Mai più. Sempre con lei”.

Alla domanda della conduttrice se i nonni non potessero dare, in questo senso, una mano, la bionda showgirl ha spiegato: “I miei genitori sono un po’ lontani, i nonni sono già grandi avendola avuta io a 45 anni, non è che hanno questo sprint, anche se la adorano”.

Sull’amore per Ginevra, poi, la Freddi ha anche aggiunto: “Forse proprio perché Ginevra è stata così desiderata, ce la siamo goduta al 100%”.

Di seguito anche un post su X della trasmissione con il racconto della donna sulla sua famiglia e le abitudini con la figlia:

