Un amore importante ma che poi non è andato avanti per precise ragioni: Laura Freddi ricorda la storia con Paolo Bonolis.

Non è certo un segreto la storia avuta in passato da Laura Freddi e Paolo Bonolis. I due hanno avuto una relazione importante ma che poi li ha visti prendere strade diverse. La donna ha raccontato a Storie di Donne al Bivio con Monica Setta alcuni particolari di quel periodo vissuto con il noto presentatore, compreso il motivo per cui tutto è poi terminato tra loro.

Laura Freddi e la storia con Paolo Bonolis

Nel salotto di Monica Setta, la Freddi ha ripercorso alcuni momenti della storia d’amore vissuta con Bonolis: “Devo dire la verità, forse io ero troppo giovane all’epoca, non ci siamo incontrati con i tempi. Tante volte nella vita ci si incontra nei momenti sbagliati”.

E infatti, a far da cornice a quella relazione furono diverse situazione complicate che riguardavano, in particolare, il vissuto del conduttore: “Per quanto l’amore fosse veramente forte, io avevo già questa voglia di famiglia, per cui messo di fronte a questo bivio. Lui no, era già separato con due figli in America molto piccoli. L’avevo messo di fronte a una scelta troppo grossa in quel momento: era una responsabilità che non voleva prendersi, nonostante fosse un amore vero”.

La bella Laura, quindi, prese le redini della storia e decise di mettere un punto: “Non ebbi il coraggio di aspettare il suo momento e me ne andai. Con Paolo era sempre un gioco: ricordo a New York che facevamo dei video con la telecamerina e poi li riguardavamo a casa. Lo presi in giro per un regalo a Natale che non mi piacque per niente, un set di valigie gialle. Mi aspettavo qualcosina di più dopo, mi sembra, 2 o 3 anni di fidanzamento”.

A distanza di anni e nonostante un trascorso importante, tra i due pare esserci ancora un ottimo rapporto: “C’è ancora tanto affetto, è stato un momento felice della mia vita”, ha aggiunto la Freddi.

Di seguito anche un post Instagram della donna con l’ospitata nel programma:

