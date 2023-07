Sara Tommasi ha commentato la scelta di Maria Sofia Federico – ex allieva de Il Collegio – di entrare a far parte dell’Academy di Siffredi.

Da tempo lontana dalle scene Sara Tommasi ha svelato di aver curato il suo bipolarismo e – rispetto al suo passato nei film osé – ha affermato di esser stata plagiata. Al settimanale Leggo l’ex volto tv ha anche svelato che rivedrebbe nella sua storia quella di Maria Sofia Federico, l’ex allieva de Il Collegio che ha deciso di entrare a far parte dell’Academy di Siffredi.

“Sono completamente contraria alla sua scelta, vorrei dirle di fermarsi perché è un errore che si porterà avanti tutta la vita. Perché da certe cose, purtroppo, non si torna più indietro“, ha dichiarato la Tommasi.

Sara Tommasi: la confessione su Maria Sofia Federico

Anche Sara Tommasi si è schierata con coloro che hanno pubblicamente criticato la scelta fatta da Maria Sofia Federico, la giovanissima ex allieva de Il Collegio che ha fatto di tutto per entrare a far parte nell’Academy per giovani attori fondata da Siffredi. La Tommasi si è anche espressa sull’ipotesi – lanciata da molti – secondo cui il famoso attore avrebbe approfittato dell’ingenuità di Maria Sofia Federico, e a tal proposito ha detto:

“Non penso che Rocco se ne sia approfittato, anche perché quando successe a me lui prese le mie parti e si rese conto che stavo male ed ero plagiata. Evidentemente su Maria Sofia Federico ha valutato bene e ha capito che la sua era una scelta libera”.

