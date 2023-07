Secondo i rumor in circolazione Elena Santarelli sarebbe stata esclusa all’ultimo minuto dai palinsesti Rai.

I nuovi palinsesti Rai avrebbero lasciato Elena Santarelli con un pugno di mosche nonostante negli ultimi mes si sia vociferato che alla conduttrice sarebbe stato affidato un nuovo programma per il pomeriggio di Rai2 (spazio che poi sarebbe stato assegnato a Ema Stokholma). Sulla questione non sono mai emerse conferme ma il settimanale Oggi ha fatto sapere che la showgirl di Latina “l’avrebbe presa malissimo”.

Elena Santarelli: la scelta della Rai

Elena Santarelli sarebbe stata tagliata fuori dai nuovi palinsesti Rai all’ultimo minuto e, secondo i rumor in circolazione, non l’avrebbe presa affatto bene. Al momento la conduttrice non ha rotto il silenzio in merito alla questione e, quelle riguardanti un nuovo programma che avrebbe dovuto esserle affidato, restano soltanto ipotesi.

La conduttrice nel frattempo si sta godendo un periodo di meritato riposo e di vacanza con suo marito, Bernardo Corradi, e i loro due figli. La coppia ha finalmente trovato la serenità dopo anni particolarmente difficili e in cui entrambi hanno dovuto occuparsi della malattia del figlio Giacomo (finalmente guarito dopo una difficile e dolorosa battaglia contro un tumore).

