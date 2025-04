“L’amore è finito”: scoppia il rumor su Chiara Ferragni e Tronchetti Provera

Potrebbero esserci importanti novità sulla relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Ecco i messaggi di chi frequenta i due.

Le recenti critiche subite da parte di Marracash per la relazione con Fedez sembrano essere state solo l’antipasto per Chiara Ferragni. Infatti, una nuova serie di voci le starebbe arrivando addosso. In questo caso, però, le indiscrezioni riguarderebbero l’attuale storia con Giovanni Tronchetti Provera che potrebbe essere finita, almeno stando a dei messaggi…

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: è finita?

Si stanno nuovamente moltiplicando i rumors su Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera e, in questo senso, non sono voci serene. Anzi. Pare, infatti, che la relazione tra l’influencer e il noto imprenditore sia finita. Ad alimentare tali notizie ci ha pensato la nota giornalista Grazia Sambruna per MowMag che ha riferito di alcuni messaggi incessanti che le sarebbero arrivati.

Su MowMag, si legge: “I suoi amici più stretti continuano a scrivermi che si sia lasciato con Chiara Ferragni. Ed esultano pure! O sono tutti pazzi oppure è proprio vero…”. E ancora: “Cominciano a diventare troppi perché non sia successo nulla”.

In questo senso, la giornalista ha ripercorso le tappe che l’hanno portata a ricevere questi messaggi relativi alla Ferragni e Provera. “[…] La liaison tra l’ex reginetta di Instagram e l’imprenditore Giovanni Tronchetta Provera sembrerebbe, dunque, essere giunta al capolinea. Così, almeno, mormora insistente Milano. La Milano ‘bene’, l’upper place to be, chi conosce e, con ogni probabilità, sa. Qui a riportarvi l’ennesimo rumor su una coppia di certo poco mediatica, ma sempre al centro dell’interesse gossipparo nazionale”.

La rottura e le reazioni “felici” di amici e parenti

Sebbene le voci sul loro conto stiano continuando da settimane, pare che, adesso, qualcosa di più concreto sia accaduto: “[…] Ora sarebbe arrivato lo stop. Il particolare più croccante è che gli amici di lui starebbero raccontando la rottura della coppia in toni gioiosi, festanti: una liberazione. Premesso che, magari, si sarà trattato di una lite tra innamorati, per ora sembra che in questi giorni i piccioncini d’oro non si parlino nemmeno. E l’entusiasmo con cui chi gravita intorno a Tronchetti Provera sta riportando il rumor rende l’idea di quanto di buon occhio (sarcasmo, ndr) sia vista Chiara Ferragni dalla cricca di conoscenti stretti dell’amato compagno”.

Secondo la giornalista, sempre gli amici di Provera avrebbero anche sottolineato come la madre di Giovanni, Cecilia Pirelli, “sarebbe già pronta a sbocciare champagne, a bandire una loculliana festa per la fine di questa di relazione, da lei vista sin dall’inizio come una sorta di piaga d’Egitto […]”.

Sebbene la Sambruna abbia precisato che si tratti pur sempre di rumors e voci, pare che questa volta qualcosa di più possa davvero essere accaduto. Non resta che attendere per scoprirlo.