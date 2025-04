Amici, eliminato a sorpresa dal Serale: la confessione di Maria De Filippi

Un’altra puntata del Serale di Amici, la quarta, si è conclusa. Al ballottaggio finale due big ma solo uno è rimasto in gara. Come è andata.

Emozioni, arte e anche lacrime ad Amici, dove nella quarta puntata del Serale si è verificata una eliminazione eccellente. In settimane c’erano state diverse situazioni tra gli studenti con uno in particolare che aveva mostrato grande fragilità ma che alla fine non è stato chiamato in causa durante la trasmissione di sabato. Infatti, dopo la serie di sfide andate in scena, a dover lasciare la scuola di Canale 5 e la fase conclusiva del talent è stato qualcun altro: Chiamamifaro, cantante. Con lei era finita a rischio SenzaCri.

Amici, come è andata la quarta puntata del Serale

Tante emozioni come sempre ad Amici, ancora di più adesso che il Serale è entrato nelle fasi caldissime. Come sempre a sfidarsi sono state le varie squadre capitanate dai prof Celentano-Zerbi, Cuccarini-Lo e Pettinelli-Lettieri. Oltre alle esibizioni degli allievi in gara, va detto, in studio non sono mancate le performance degli stessi maestri.

Tra una sfida e l’altra tra le squadre si è arrivati al classico ballottaggio tra gli allievi a rischio. In particolare a trovarsi in una situazione delicata sono stati Daniele, SenzaCri e Chiamamifaro. Fin dalle prime battute, il ballerino Daniele è riuscito a tornare in gioco con tanto di grande sospiro di sollievo visto le due antagoniste piuttosto dure.

Chiamamifaro eliminata: la confessione di Maria De Filippi

A rischio eliminazione si sono dunque trovate Chiamamifaro e SenzaCri. Arrivate in casetta è stata Maria De Filippi ad annunciare l’esito conclusivo: “Rimane Cristiana”, ha detto la Queen facendo capire che SenzaCri si era salvata e Chiamamifaro era l’eliminata. Le due allieve si sono subito abbracciate, con stati d’animo differenti.

Ed è proprio in questo momento che la De Filippi ha voluto fare una confessione importante relativamente all’eliminata: “Angelica (vero nome di Chiamamifaro ndr). Apro e chiudo parentesi. Sono molto contenta di averti conosciuto. Non ho mai ricevuto una telefonata né di tuo padre né di tua madre (Giorgio Gori e Cristina Parodi ndr). Né prima, quando sei venuta ai casting, né durante”.

La ragazza, piangendo, ha quindi risposto: “Grazie, anche per me è stato bello conoscerti Maria”. Successivamente la cantante ha chiamato a sé tutti i compagni per uno abbraccio finale di gruppo.