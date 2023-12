Amadeus ha svelato chi, secondo lui, sarebbe perfetta come direttrice artistica all’edizione del 2025 del Festival di Sanremo.

Amadeus ha annunciato che il Festival di Sanremo ormai alle porte sarà l‘ultimo a vederlo nel ruolo di direttore artistico e, a seguire, ha confessato al podcast di Luca Dondoni chi, secondo lui, sarebbe perfetta per prendere il suo posto.

“Hai detto tutte qualità di Laura Pausini che sono assolutamente vere e sotto gli occhi di tutti. Ha le carte in regola. Laura è brava, è capace, ma poi è molto credibile, il rapporto con Paola (Cortellesi, ndr.) è vero, poi è popolare. Mi piacerebbe da spettatore che ci fosse questa presenza femminile, che trovo giusta“, ha svelato il conduttore tv.

Amadeus: la confessione su Laura Pausini

Al podcast di Luca Dondoni, Pezzi: dentro la musica, Amadeus ha confessato che sarebbe felice di vedere Laura Pausini nella veste di direttrice artistica del Festival di Sanremo. La Rai cercherà di realizzare questo proposito? A far notare che la cantante sarebbe a dir poco perfetta per questo ruolo è stato Luca Dondoni, che ha dichiarato:

“Io alla Rai consiglierei una famosa cantante che amiamo tutti. Consiglierei Laura Pausini per il 2025. Perché sarebbe la donna perfetta per quell’evento. Ha già fatto televisione, ha presentato l’Eurovision, ha la sua Fiorello, che è paola Cortellesi, poi conosce bene la musica. A te piacerebbe questa opzione per l’anno prossimo?”.

Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più visto che Amadeus ha sottolineato che il prossimo sarà sicuramente l’ultimo Festival da lui condotto.

