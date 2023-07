Il noto attore Kavin Spacey era accusato di abusi e molestie per vicende risalenti dal 2001 al 2013. Il verdetto ufficiale.

Era atteso in queste ore la decisione della giuria popolare di Londra a proposito delle accuse di abusi e molestie nei confronti del noto attore Kevin Spacey per presunti reati andati in scena tra il 2001 e il 2013. Direttamente dalla capitale del Regno Unito, ecco il verdetto: l’attore è stato ritenuto innocente.

Kevin Spacey innocente: il verdetto dopo le accuse

Kevin Spacey è stato giudicato non colpevole di abusi e molestie sessuali gay contestate a Londra nel corso di un processo su vicende risalenti a un periodo compreso fra il 2001 e il 2013. Il verdetto della giuria popolare, radunata alla Southwark Crown Court, è arrivato oggi, dopo circa un mese di udienze.

Il celebre attore americano si era sempre dichiarato innocente rispetto a tali accuse, rivoltegli da 4 uomini più giovani tra cui un ex aspirante attore.

Le accuse erano denunciate in due tranche. Nella fase finale del procedimento la pubblica accusa ha insistito nel presentare il due volte premio Oscar come “un personaggio che ha sfruttato il suo potere e la sua influenza nel mondo dello spettacolo per abusare di uomini più giovani di lui” sostenendo che il suo comportamento andasse giudicato allo stesso modo di molestie sessuali commesse ai danni di donne e denunciate dal movimento MeToo.

La difesa di Spacey, per la precisione l’avvocato Gibbs, invece, ha sempre negato ogni accusa. Va detto che lo stesso attore, però, abbia riconosciuto di essere una persona “promiscua” e ammesso di aver fatto uso di droghe “ricreative”.

Ad ogni modo ha sempre negato ogni accusa, specie di molestie e atti non consensuali. Ora è definitivamente assolto e innocente.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda l’attore:

