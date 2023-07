Coppia o no? Come stanno le cose tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni? A dire tutto sarebbero stati gli amici dei due.

Pizzicata prima mano nella mano con un uomo misterioso, poi presunti gesti affettuosi e non solo. Cosa c’è davvero tra Belen Rodriguez e tale Elio Lorenzoni, colui che sarebbe ora accanto alla showgirl argentina? Le ultime informazioni sono quelle che arriverebbero da amici della coppia che conoscono entrambi molto bene…

Belen e Elio Lorenzoni sono una coppia? La confessione degli amici

Al netto delle tantissime voci che vorrebbero Belen e tale Elio una coppia, pare che le cose non stiano esattamente così. Infatti, nonostante alcuni momenti apparentemente di intimità, e mano nella mano, l’argentina e l’imprenditore sarebbero solo amici. Anzi, per la precisione anche amici di lunga data.

Ad esserne certo, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi che avrebbe parlato direttamente con alcuni amici molto vicini ai due diretti interessati.

Alessi garantisce di aver parlato con persone molto vicine ala showgirl, amici che la conoscono da tanto tempo e che avrebbero smentito in modo deciso i rumors sulla nuova possibile relazione della donna con Lorenzoni. Non solo. “Non c’è proprio storia: è un amico che Belen vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone”, la certezza del direttore.

Le effusioni che si sono scambiati i due e che, per la cronaca, sono anche uscite pubblicamente fuori con diverse foto, non avrebbero particolare significato e sarebbero da ricercare solo nel “calore” che l’argentina è solita dare essendo una persona che ama il contatto fisico con tutte le persone a cui vuole bene. Oltre a questo, però, non ci sarebbe altro.

Insomma, fino al prossimo colpo di scena, questa è la situazione. Con Stefano, però, pare che la crisi ci sia…

Di seguito anche un vecchio post Instagram con alcune delle foto che erano circolate sull’argentina e il presunto nuovo amore:

