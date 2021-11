Kekko Silvestre dei Modà: “Mi sono sposato due volte”

Kekko Silvestre, leader dei Modà, ospite, ieri di ‘Verissimo’, ha rivelato, per la prima volta, che, dopo 23 anni di fidanzamento, la scorsa estate, è convolato a giuste nozze con la storica compagna, Laura Valente:

Dopo 23 anni di fidanzamento mi sono sposato. Due volte. La prima il 17 luglio e poi il 10 agosto, con una festa più in grande con le famiglie in Sardegna. È stata una cosa improvvisata, una scelta mia. Ho accusato parecchio il periodo del lockdown, mi sono spaventato e mi sono reso conto che se mi fosse successo qualcosa, dopo tutti gli anni insieme, magari lei non sarebbe potuto venire a trovarmi in ospedale ne godere dei suoi diritti. In famiglia abbia vissuto da vicino questa situazione (del Covid, ndb)

La proposta di matrimonio da parte del frontman, cugino di Davide Silvestri del ‘Grande Fratello Vip 6′, è stata abbastanza singolare:

Lei la domenica sera fa la pizza e mentre preparava le ho detto: ‘Stavo pensando che potremmo sposarci’. Lei, che aveva ormai perso le speranze, ha risposto: ‘Si, fai tu… Fai quello che devi fare’. Ho chiamato il Comune e fissato per il 17 luglio, ho compilato i moduli e quando Laura è tornata a pranzo li ha inaspettatamente trovati. Dopo la cerimonia in Comune ci siamo di nuovo sposati ad agosto, in Sardegna. Il 10 abbiamo rifatto un’altra cerimonia, un rito simbolico in cui ci ha unito in nozze mia cugina, poi la cena con fuochi d’artificio regalata dai miei genitori. Una giornata stupenda!

Rispetto a qualche mese fa, però, la situazione in casa, tra i neo coniugi, non è affatto cambiata: