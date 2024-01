Dopo quasi due settimane di ricovero in ospedale, la Principessa del Galles potrebbe essere dimessa domani.

A quanto rivelato dal “The Sun“, Kate Middleton potrebbe essere dimessa dall’ospedale già nella giornata di domani. La Principessa del Galles ha trascorso due settimane alla London Clinic in seguito alla diagnosi di un problema all’addome, ad oggi non precisato, ma che che presto potrebbe essere rivelato.

Le dimissioni

Il “The Sun” ritiene che la Principessa del Galles possa essere dimessa nella giornata di domani. Già dai primi giorni del ricovero presso la London Clinic (dove si trova anche il Re Carlo per un’intervento) si diceva che Kate vi sarebbe rimasta un tempo compreso tra i 10 e 15 giorni. Dunque ci si aspetta che possa essere dimessa a momenti, anche se pare improbabile che verrà immortalata mentre lascia la clinica, come invece è accaduto in occasione delle sue precedenti permanenze all’ospedale.

La Principessa, infatti, è stata fotografata in più occasioni mentre lasciava l’ospedale: nel 2012, incinta del principe George, era stata ricoverata al Edward VII Hospital a causa dell’iperemesi gravidica, dopodiché è stata immortalata in occasione della nascita dei tre figli, George, Charlotte e Louis, sui gradini dell’ala Lindo del St Mary’s Hospital.

Dal momento che in quest’occasione non si conoscono le esatte motivazioni del ricovero di Kate Middleton, probabilmente non la si vedrà uscire pubblicamente dalla clinica. Inoltre sembra che la Principessa sia ansiosa di tornare a casa, in maniera discreta, per poter rivedere i suoi figli e poter stare accanto alla sua famiglia.

I suoi genitori, Carole e Michael Middleton, e la famiglia della sorella Pippa infatti abitano poco lontano dalla casa di Kate, e la loro presenza sarà di fondamentale importanza per la ripresa della Principessa.

L’intervento all’addome

Nella nota ufficiale, Kensington Palace non ha fatto cenno alle specificità che hanno costretto Kate Middleton a sottoporsi ad un intervento all’addome, e per il momento vi sono solo ipotesi al riguardo, dall’ernia all’isterectomia. Stando a quanto rivelato da una fonte molto vicina al Palazzo, però, i dettagli “potrebbero presto venire alla luce“, in quanto “la principessa, a tempo debito, potrebbe fornire maggiori informazioni“.

Kate, per potersi riprendere completamente dall’intervento subito, non parteciperà ad impegni pubblici almeno fino a Pasqua.

