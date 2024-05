Commento durissimo di Luca Jurman verso Holden, giovane cantante della scuola di Amici. L’ex professore non è stato per nulla gentile…

Non è la prima volta che Luca Jurman esce allo scoperto per parlare, e non bene, di Amici di Maria De Filippi. In questo caso, l’ex professore è intervenuto in modo molto duro verso Holden, giovane cantante. Per il maestro, il forfait recente del ragazzo nel preparare un guanto di sfida è stata la goccia per farlo esplodere definitivamente nei suoi confronti.

Luca Jurman stronca Holden

L’ex professore di Amici ha commentato le recenti vicende legate alla scuola. In particolare al forfait in un guanto di sfida di Holden contro Mida. Jurman, sui social, come riportato da Novella 2000 e tanti altri media, ha detto: “Vorrei che tu andassi fuori dal programma. Immediatamente, senza passare dal via. Ciao!”.

L’ex insegnante ha rincarato la dose: “Cosa ca**o ci stai a fare lì? Povero ciccio, ma se stavi zitto facevi una figura migliore. Potevate dire che non eravate riusciti a preparare il guanto e accettavate la sconfitta a tavolino. Ma questa è una grandissima figura di mer*a. Nessuno dice niente, tutti a giustificarlo. Ve l’ho detto all’inizio che era ‘San Holden’ o no?”. A rendere tutto ancora più duro il commento finale dell’esperto di musica che ha concluso il video cantando “Te c’hanno mai mannato…”.

La critica di Lorella Cuccarini

Le critiche a Holden da parte di Jurman, va detto, hanno fatto seguito a quelle arrivate nel corso della puntata del Serale nella quale il ragazzo ha dato forfait. Era stata, infatti, la Cuccarini ha rimproverare il giovane artista: “Anche tutti gli altri ragazzi lavorano e hanno fatto ciò che dovevano fare. In un programma come questo bisogna essere pragmatici, avete molto da preparare”.

Il giovane si era difeso: “Io ero a finire il lavoro sull’EP, sono tre settimane che faccio le 6 del mattino. Non è mancanza di impegno, altrimenti non avrei accettato […]”.

Di seguito anche un post su X del programma con la vittoria a tavolino di Mida dovuta proprio alla vicenda che ha coinvolto Holden:

