Torna sui social Jovanotti dopo l’incidente in bici in cui si è rotto femore e clavicola. Il cantante è in sedie a rotelle.

Sono ormai passati una decina di giorni dall’incidente in bici che lo ha visto sfortunato protagonista. Ma come sta oggi Jovanotti? La risposta arriva dal diretto interessato con una serie di filmati su TikTok nei quali ha voluto aggiornare un po’ i suoi seguaci riguardo le sue condizioni.

Jovanotti in sedia a rotelle dopo l’incidente: come sta

“Oggi sto seduto un’oretta e piano piano iniziamo a fare un po’ di movimenti. Come mi dice il mio Fabrizio Borra. Appena sarò in grado di prendere un volo andrò da lui”, ha esordito Jovanotti mostrandosi su Tiktok su una sedia a rotelle ma decisamente sorridente e sereno.

Il cantante ha voluto dare delle rassicurazioni sulle sue condizioni dopo il brutto sinistro avuto in vacanza in Repubblica Dominicana, dove era andato con la moglie Francesca e dove ancora si trova dopo quanto accaduto. “Purtroppo dopo un intervento così grosso ci sono dei rischi di trombosi, per cui per riprendere l’aereo c’è bisogno di un po’ di tempo, per ristabilire la circolazione del sangue senza rischi. E poi nel giro di… Non lo so quanto ci vorrà. Io ce la metto tutta e poi torniamo a ballare… Che botta, ragazzi!”.

Nella pagina social dell’artista anche altri diversi filmati che ne descrivono meglio la condizioni fisica e anche psicologica. Jova non sembra affatto triste o agitato e, anzi, ha accettato molto bene l’incidente che ha avuto per un suo errore, per altro, non avendo visto, come lui stesso aveva raccontato, un dissuasore della velocità preso in pieno e che ha poi generato la sua caduta.

Di seguito anche alcuni post su TikTok del cantante che ha aggiornato tutti sulle sue condizioni di salute dopo l’incidente:

