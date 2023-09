L’ex vincitrice del GF Vip Jessica Selassié ha svelato alcuni retroscena sulle ultime vicissitudini che l’hanno vista protagonista.

Jessica Selassié è stata ospite a SDL Tv e per la prima volta ha svelato i motivi per cui non ha preso parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show (nonostante abbia partecipato ai provini e in molti, tra i fan del programma, sperassero di vederla di nuovo tv).

“Tale e Quale? Non era una voce. Abbiamo fatto il provino”, ha affermato su di sé e le sue sorelle, e ancora: “Ma quest’anno non hanno optato per coppie o un trio. Per la parte autorale non andavamo bene per quello. Hanno voluto tutti singoli. Noi ci eravamo preparate con i vocal coach. E devo diure che gli autori del programma erano molto contenti del provino”. L’ex vincitrice del GF Vip ha svelato anche un retroscena sui suoi attuali rapporti con Barù.

Jessica Selassié: la confessione su Barù

Jessica Selassié ha rotto pubblicamente il silenzio sui motivi che le hanno impedito di prendere parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show e, per finire, ha anche svelato come starebbero oggi le cose tra lei e Barù che, nella casa del GF Vip, avevano instaurato un rapporto speciale. In tanti tra i fan sognavano di vedere i due un giorno insieme in qualità di coppia ma tra loro non è sbocciato nulla di più che un semplice rapporto d’amicizia.

“Sono single in questo momento. Mi godo la mia libertà. Nonostante tutto mi affibbiano dei flirt, anche con ragazzi di Amici. Ci sono stati dei flirt estivi, ma nulla di grosso e importante da presentarlo. Se i Jerù devono rassegnarsi? Adesso come adesso non lo so. (…) Se lo sento? In questo momento è un po’ così è un po’ un no diciamo”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

