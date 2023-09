Ambra Angiolini ha pubblicato un post via social che molti hanno interpretato come una frecciatina nei confronti di Morgan.

Maretta in corso tra Ambra Angiolini e Morgan? A seguito dalla messa in onda della prima puntata della nuova edizione di X Factor l’attrice ha condiviso sui social un messaggio che, in molti, hanno interpretato come una frecciatina contro il collega, con cui tra l’altro ha anche avuto un battibecco.

“Io sono uno squalo buono, non un automa divoratore di pesci. Se voglio cambiare questa immagine di me devo prima cambiare me stesso. I pesci sono amici, non cibo”, ha scritto l’attrice riportando una citazione dal famoso film della Pixar Alla ricerca di Nemo.

Ambra Angiolini: la frecciatina via social

Uno degli ultimi messaggi pubblicati da Ambra Angiolini sui social ha fatto presagire a molti una sua presunta antipatia verso il collega Morgan, con cui a quanto pare vi sarebbe stata qualche tensione durante la prima puntata di X Factor.

Mentre valutavano l’esibizione di un aspirante concorrente, i due hanno avuto un battibecco che non è sfuggito ai fan del programma, e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Il temperamento di Morgan non sembra facile da gestire per i suoi compagni d’avventura e, nella conferenza stampa di presentazione allo show, Fedez ha volutamente glissato difronte alle domande relative agli insulti rivolti contro di lui dal collega durante il suo ultimo concerto a Selinunte. Sulla questione al momento non sono emersi ulteriori dettagli e i fan sono curiosi di saperne di più.

