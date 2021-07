Jessica Melena: chi è, età, Instagram della moglie di Ciro Immobile

Lei è Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile titolare e attaccante sia della Nazionale Italiana di Calcio sia della squadra club di cui fa parte, la Lazio. E’ nata a Bucchianico in provincia di Chieti nel 1990.

Dopo aver conseguito la maturità decide di trasferirsi a L’Aquila per seguire il sogno di diventare criminologa. L’incontro con Ciro sconvolge tutto, ecco cosa dichiarò in un’intervista a Vieni da me, su Rai 1:

Io studiavo a L’Aquila criminologia e poi ho lasciato tutto. Lui mi ha scritto su Facebook e ci siamo inviati messaggi per due settimane. Ci siamo conosciuti in un locale a Pescara dove giocava e ci siamo fidanzati. Io non lo conoscevo, quando l’hanno saputo i miei genitori erano arrabbiatissimi con me. Mio padre, in particolare, all’inizio non voleva proprio che mi fidanzassi con lui mentre ora lo ama più di me.

La storia d’amore cresce:

Dopo due mesi, abitavamo insieme a Genova perché lui poi da Pescara si è trasferito a Genova. Dopo tre mesi, però, ero incinta e l’unico rimpianto è di non essermi laureata.

Un matrimonio coronato dall’arrivo di tre figli: Michela, Giorgia e Mattia.

Nel 2009 ha vinto Miss Mediterraneo e nel 2011 è Miss Peugeot. Nel 2017 compare nel documentario in onda su Spike TV dal titolo Le capitane in cui si raccontano le vite delle cosiddette ‘wags’, le compagne che affiancano i grandi campioni del calcio di oggi.

Jessica non sembra essere attratta dai riflettori dello spettacolo, anche se lo scorso febbraio è stata ospite di C’è posta per te insieme a suo marito. Ad un programma come Ballando con le stelle probabilmente non direbbe no. Ecco cosa dichiarò al giornale Sono nel 2018:

Ho studiato danza e sogno di diventare una ballerina da quando avevo tre anni, parteciperei volentieri e seriamente ad un programma di ballo. Ma, ripeto, il mio obiettivo primario è la famiglia. Un pensiero ce lo farei, ma lì devi ballare abbracciata ad un uomo e mio marito non sarebbe d’accordo. E’ geloso.

Sempre nella stessa intervista, Jessica Melena parla della sua quotidianità: “Faccio la moglie e la mamma 24 ore su 24. Per me è appagante, certo, ma è altrettanto importante realizzare i miei interessi“. Molto attiva su Instagram (dove condivide molte foto in compagnia di Ciro), Jessica è seguita da quasi 1 milione di followers: