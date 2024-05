J-Ax ha lanciato una frecciatina a Fedez? Il rapper risponde e rivela chi era il vero destinatario delle sue accuse.

Nelle ultime ore hanno fatto scalpore alcune parole pronunciate dal rapper J-Ax che in molti hanno interpretato come una frecciatina rivolta all’amico Fedez. Il tutto è successo durante un’intervista rilasciata a Radio Deejay.

Dalle parole del rapper sembrava esserci un riferimento al nuovo stile di vita dell’ex marito di Chiara Ferragni, ma adesso è arrivato il chiarimento di J-Ax che rivela chi erano i destinatari delle sue parole.

J-Ax: la frecciatina al veleno

Ospite di Radio Deejay, il rapper degli Articolo 31 ha dichiarato: “Io sono per la vita spericolata di un artista finché l’artista è da solo e non mette in mezzo altre persone. Io dal momento che ho messo in mezzo alla mia vita altre persone, anche Jad, poi una famiglia, un partner e soprattutto un figlio – non ho rispetto per chi continua con la vita spericolata dopo aver messo al mondo un bambino“.

Molti hanno interpretato queste parole come un attacco al ritrovato amico Federico Lucia. Ma è davvero così?

Dopo la reazione del web alle parole dette durante l’intervista, il rapper ha voluto rompere il silenzio attraverso una storia Instagram per fare un po’ di chiarezza.

J-Ax rompe il silenzio e rivela a chi si riferivano le sue parole

Nelle storie Instagram pubblicate sul profilo del rapper degli Articolo 31 è spuntato un lungo post.

“Forse non mi sono spiegato bene. Probabilmente le testate online hanno decontestualizzato. Alla fine credo che come al solito sia la gente che non vuole capire un ca**o, così può indignarsi e/o fare gossip. Quindi lo devo spiegare a prova di scemo” scrive Ax sul suo profilo social.

Il post continua con J-Ax che spiega a chi erano rivolte le sue parole: “Intendevo che fare la popstar edonistica che si pi**a/beve il mondo quando sia ha un partner, dei figli, magari a cui non si paga il mantenimento per permettersi i vizi, non è genio e sregolatezza, ma è da persone di me*da. La depressione è una malattia per cui si va dal dottore, non dal pusher. I bambini vengono prima di tutto. Così mi sento io, giusto o sbagliato“.

Con queste parole Alessandro Aleotti (il vero nome del rapper degli Articolo 31), ha spento il gossip scoppiato nelle ultime ore.

