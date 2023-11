Dopo l’uscita del docufilm ‘Unica’ di Ilary Blasi, l’ex amico suo e di Totti, Alex Nuccettelli, ha commentato alcuni passaggi anche della relazione.

Sta facendo molto discutere il docufilm ‘Unica’ relativo alla storia finita tra Ilary Blasi e Francesco Totti voluto proprio dalla conduttrice per dare la sua versione dell’accaduto. La presentatrice ha detto, appunto, la sua verità generando diversi commenti. Uno di questi è arrivato a Tag24 da parte di un suo ex amico, Alex Nuccetelli, l’uomo che aveva fatto incontrare dal principio la coppia.

Ilary Blasi: il docufilm e le parole di Alex Nuccetelli

Intercettato da Tag24, Nuccetelli è stato protagonista di alcune dichiarazioni a proposito del docufilm della Blasi ma anche della reazione che avrebbe avuto Francesco Totti a cui è rimasto ancora legato.

“Non ho sentito Francesco oggi, non mi ha risposto”, ha ammesso l’amico. “Sul documentario sono sincero non l’ho visto attentamente tutto perché non ho riconosciuto la mia verità già all’inizio e mi era passata la voglia di proseguire, spero che tra loro questi segnali di pace che ha lanciato lui nell’ultima intervista possano essere raccolti perché sarebbe importante. Poi che ti devo dire io posso anche parlar poco perché mi sono stati richiesti danni per 80.000€ da Ilary Blasi, una persona alla quale comunque ho voluto bene”.

Durante il docufilm, la conduttrice ha fatto intendere che alla base della fine della sua storia con Totti ci sia stato un caffé da lei preso con un’altra persona che l’ex calciatore proprio non ha digerito: “Tutto finito per un caffé? Io non faccio e non posso fare nomi. Posso dire però che il loro rapporto era cambiato da molto tempo quindi è inutile andare a sottolineare determinate situazioni, non ha senso”.

Nuccetelli ha poi aggiunto: “È stato quindi inutile puntare il dito su dei fatti avvenuti dopo una rottura già consumata. Francesco dopo aver lasciato il calcio ha avuto tanti momenti dove si è sentito completamente solo, le cose non funzionavano”.

Di seguito anche un post su X relativo a ‘Unica’:

