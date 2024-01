Nel libro ‘Che Stupida’, Ilary Blasi ha svelato alcuni retroscena in famiglia relativi al periodo che ha preceduto la separazione da Totti.

Il grande giorno dell’uscita in libreria di ‘Che Stupida’ è arrivato. Il libro di Ilary Blasi si annuncia scoppiettante e ricco di retroscena riguardo la fine del matrimonio con Francesco Totti. In tal senso, alcune parti sono state svelate. In particolare le reazioni in famiglia – dei figli e della madre della conduttrice – a quello che sarebbe stato il tradimento del Pupone verso la showgirl.

Ilary Blasi, il libro e le reazioni inedite della famiglia

Nelle pagine di ‘Che stupida’ la Blasi, raccontando i tempi in cui sospettava che il marito la tradisse, ha scritto in modo dettagliato come si sentisse: “Ero stanca, preoccupata, ansiosa. Con le mie sorelle, le mie amiche, mia madre mi disperavo. La vita per come la conoscevo era scomparsa, polverizzata, il mio malessere si allargava a macchia d’olio”.

La conduttrice ha anche svelato la reazione della madre quando ha saputo del tradimento subito dalla figlia ad opera di Totti: “Mia madre era sotto shock, l’aveva visto crescere, lo considerava un quarto figlio. ‘La gente può divorziare, sentire dolore, ma a cosa serve tutto questo?’, mi ripeteva. Non sapevo risponderle”.

In alcuni passaggi dell’opera della donna, anche come hanno reagito a tutte le varie situazioni i figli. In particolare la bella Ilary ha scritto nel libro: “Non ne potevano più”.

Un focus specifico su Chanel: “Chanel continuava a dirci di prendere una decisione perché l’aria a casa era irrespirabile, pesante”.

Indubbiamente il libro della Blasi farà discutere tantissimi dalla sua uscita in poi e verranno a galla moltissimi altri dettagli ai quali, va detto, fino ad ora Totti non ha mai voluto replicare. Ma chissà…

