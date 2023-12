Un altro figlio in arrivo per Ilary Blasi? Sui social è spuntata una segnalazione importante da “fonti sicurissime”. Cosa filtra.

Non si è ancora placata del tutto la polemica dopo il suo docufilm su Netflix ‘Unica’ che Ilary Blasi ritorna sulla bocca di tutti per alcune ipotesi in ottica nuova maternità. Ebbene sì, perché stando ad una segnalazione, la conduttrice de L’Isola dei Famosi potrebbe essere in dolce attesa del suo primo figlio col compagno Bastian Muller…

Ilary Blasi incinta? La segnalazione

Come sempre in questi casi, l’indiscrezione sulla presunta nuova dolce attesa della Blasi è da prendere con le pinze. Infatti, si tratta solo di una voce, o meglio, di una segnalazione che un utente anonimo ha fatto all’esperta di gossip Deianira Marzano che si è limitata a condividerla nelle sue stories su Instagram dando, per altro, suo parere piuttosto contrario al rumor.

“Deia buondì, Ilary Blasi è incinta. Fonti sicurissime me lo hanno confermato”, ha scritto questo utente abbastanza sicuro del suo. “Mi è stato rilasciato un commento poco fa sulla mia fanpage che però poi l’utente ha eliminato. Comunque il dubbio è venuto anche a me perché la Blasi non ha sciato durante tutta la vacanza”, ha aggiunto facendo riferimento al weekend appena passato dalla conduttrice e da Bastian Muller a Saint Moritz.

Al momento, però, nessuna conferma sulla vicenda anche se le informazioni sulla presunta gravidanza della presentatrice sembrano abbastanza generiche e, forse, fin troppo per essere reali.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice proprio nel corso della recente vacanza sulla neve:

