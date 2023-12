Ilary Blasi è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, domenica 3 dicembre. In studio racconta la sua verità su Totti e chiede scusa ai giornalisti.

La Blasi ultimamente ha scatenato molto rumore mediatico per il suo docufilm Unica, uscito su Netflix. La pellicola racconta la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Oggi, domenica 3 dicembre, Ilary Blasi parla dei fatti e delle sue verità con Silvia Toffanin in un’intervista esclusiva. Il suo silenzio è durato mesi ma ora Ilary ha deciso di tornare in TV e raccontare la sua storia.

Ilary Blasi, perché ha fatto il documentario

Ilary Blasi ha raccontato a Verissimo il motivo della fine del suo matrimonio e anche perché ha fatto il docufilm Unica: “Ho osservato a lungo per capire cosa era successo. Io ho sempre messo la faccia in tutto quello che ho fatto e anche questa volta mi sembrava giusto fare così“. Poi Ilary Blasi sottolinea che con Totti, prima della separazione, non c’era alcuna crisi in atto. E’ nel 2021 che Ilary comincia a capire che suo marito aveva qualcosa di strano: “Noi facevamo anche dei viaggi insieme, non c’era nulla tra noi di grave“. Poi Silvia Toffanin manda in onda alcune clip del docufilm Netflix Unica.

Le scuse alla stampa

Ilary Blasi poi, dopo che Silvia Toffanin le ricorda l’intervista in cui aveva sbranato la stampa che mormorava di una relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, chiede scusa: “Mi scuso con i giornali e i giornalisti. Ma anche loro dovrebbero chiedere scusa a me. Io ho reagito perché avevo creduto a mio marito, ero in buona fede”.

La scoperta dei tradimenti di Totti

Nel corso della puntata, Ilary Blasi parla anche dell’incontro della piccola Isabel con i due figli di Noemi Bocchi: “Ho chiamato l’investigatore ma io già lo sapevo e volevo le prove. Lui aveva una storia parallela, tutti lo sapevano tranne io. Poi l’ho affrontato, lui negava ancora ma alla fine ha confessato”

Dopo la verità, il rapporto in casa tra loro è cambiato: ” Sono stati mesi terribili, eravamo separati in casa. Ognuno con la propria vita, il disordine regnava sovrano“, racconta Blasi. Quando ho scoperto la verità ho preso la mia decisione: “Sui giornali sono stata screditata, lui era il Capitano, io l’ex Letterina“. Silvia Toffanin le chiede poi se sospetta altri tradimenti in questi vent’anni e lei replica: “Forse. A me non sono mai arrivate voci ma in giro si. Probabilmente sì ma non ho prove” conclude Ilary.

Il nuovo compagno della Blasi

Silvia Toffanin alla fine chiede del nuovo compagno di Ilary Blasi, senza fare nomi. Blasi le risponde: “Lui sta bene e ti saluta” afferma ridendo Ilary.

