Torna in tv come ospite Ilary Blasi. La conduttrice dirà la sua verità dopo la tempesta mediatica per la storia con Totti e il docufilm ‘Unica’.

Indubbiamente il nome più chiacchierato delle ultime settimane: quello di Ilary Blasi. La conduttrice, dopo l’uscita del docufilm ‘Unica’, sarà di nuovo protagonista. Questa volta in tv, come ospite di Verissimo. L’annuncio è stato dato dalla stessa trasmissione che tramite la promo delle puntate del weekend ha spiegato come la donna racconterà la sua verità dopo la tempesta mediatica degli ultimi tempi.

Ilary Blasi torna in tv: ospite a Verissimo

Dopo aver fatto molto parlare di sé per le note vicende sull’addio da Francesco Totti, la Blasi è tornata protagonista con il docufilm Netflix ‘Unica’ dove ha rivelato la sua visione delle cose nella storia con l’ex capitano della Roma.

Adesso, la conduttrice potrà dire ancora la sua ma in televisione. Infatti, Verissimo ha annunciato di averla come ospite domenica 3 dicembre 2023. “Il ritorno di Ilary Blasi: la sua verità. Dopo la tempesta mediatica e un lungo silenzio, in esclusiva domenica a Verissimo la sua prima intervista in tv”.

La donna, quindi, affiderà al salotto della sua amica Silvia Toffanin alcune parole e, probabilmente, ulteriori rivelazioni e precisazioni dopo quanto raccontato nel recente docufilm.

Per le bella Ilary sicuramente un ulteriore attestato di stima anche da parte di Mediaset che, tramite Pier Silvio Berlusconi, aveva confermato la donna al timone de L’Isola dei Famosi nel palinesto 2024 della rete. L’ad del Biscione, infatti, ha commentato proprio nelle scorse ore: “L’Isola dei Famosi è in palinsesto, ci sarà e dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile. Sulla conduzione, così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti, noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l’intenzione, ad oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei”.

Di seguito anche il post Instagram di Verissimo con la promo dell’ospitata della conduttrice:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG