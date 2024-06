Tornano a farsi sentire i rumors sul rapporto teso tra Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Ecco cosa sarebbe successo tra le due.

Come stanno davvero le cose tra Ilary Blasi e Vladimir Luxuria? Le due erano state date in “rotta di collisione” dopo che la seconda aveva preso il posto della prima a L’Isola dei Famosi. Adesso, si è tornati a parlare di loro con qualche nuovo dettaglio relativo all’attuale rapporto. Pare che le conduttrici siano decisamente ai ferri corti.

Ilary Blasi e Vladimir Luxuria: “Rapporto congelato”

A fare il punto su quello che sarebbe il rapporto Blasi-Luxuria è stato il settimanale Oggi e più precisamente la rubrica di Alberto Dandolo. “Con quest’ultima (Vladimir ndr) Ilary pare abbia congelato ogni tipo di rapporto: le due fino all’anno scorso erano molto amiche e si frequentavano con regolarità”, si legge sul settimanale.

Insomma, pare che il feeling e l’amicizia di cui le due si erano tanto vantate, ad oggi, non sia più cosa concreta. Sempre nella rubrica, poi, è stato anticipato come il prossimo impegno di Ilary sia al timone di un reality. Quale? La Talpa che torna su Canale 5 dal prossimo mese di gennaio. Staremo a vedere se sarà davvero così e se le dirette interessate vorranno commentare tali voci.

La smentita passata di Luxuria

Sul rapporto Blasi-Luxuria, va detto, Vladimir aveva già parlato in precedenza smentendo ogni malumore possibile. La donna era intervenuta a Sdl e aveva detto: “La conduzione de L’Isola? Ma poi, veramente, io non lo ho neanche chiesto. Me l’hanno chiesto loro e io avrei fatto le scarpe a Ilary?”, quelle che erano state le parole sull’argomento e che avevano quindi sviato la questione del rapporto con la Blasi. Evidentemente tutto questo non è bastato visto che ancora oggi il feeling tra le due resta argomento caldissimo…

