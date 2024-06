Il gesto di Gigi D’Alessio per Bianca Atzei: una canzone per il bambino che la donna ha perso in passato. La forte commozione.

Ci sono ferite che difficilmente spariscono. Lo sa bene Bianca Atzei che negli anni passati ha dovuto affrontare la perdita di un bambino. Un aborto che lei stessa aveva raccontato con sofferenza in pubblico e che torna argomento di queste ore dopo che Gigi D’Alessio ha deciso di trasformare in canzone il dolore da lei provato. A parlarne è stata proprio la donna al Corriere del Mezzogiorno.

L’aborto e la canzone: parla Bianca Atzei

Bianca Atzei sarà in concerto al Napoli Pride sabato 29 giugno in piazza Dante. L’artista ha avuto modo di commentare questa sua presenza al Corriere del Mezzogiorno ma anche di affrontare alcuni temi molto delicati come l’aborto subito. Un argomento estremamente legato alla musica visto che Gigi D’Alessio, napoletano doc, l’ha commossa scrivendo per lei una canzone, ‘Una cometa blu’, proprio su questa sua perdita.

“Gigi per me è una persona speciale. Mi è stato accanto nei momenti più complicati della mia vita”, ha esordito la cantante. “Inoltre ho imparato molto da lui, umanamente e artisticamente, sia quando abbiamo condiviso lo studio che palchi importanti. Quando mi è arrivata ‘Una cometa blu’ ho subito pensato che fosse un brano che non avrei potuto mai scrivere, perché riguarda una cosa che mi è accaduta e che mi ha ferita”.

Una cometa blu e Sanremo

Proprio su ‘Una cometa blu’, la Atzei ha poi ammesso in relazione anche all’ipotesi di tornare a cantare a Sanremo un giorno: “Ci ho pensato molto in questi anni. Una cometa blu è stata appunto pensata inizialmente per Sanremo. Ci tornerei senz’altro. Ma con una idea per quel palco, che però ora non c’è. Magari verrà fuori quando meno me l’aspetto. Chissà”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG