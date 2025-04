Ilary Blasi a “The Couple”, un flirt inaspettato con un volto del cast: il retroscena

Durante “The Couple” si torna a parlare del presunto flirt tra Ilary Blasi e un membro del cast: ecco svelato di chi si tratta.

Il nuovo programma “The Couple”, condotto da Ilary Blasi, è da poco iniziato e già si parla di tutto, anche degli ascolti non molto favorevoli. Ma c’è un dettaglio che non può passare inosservato: un vecchio gossip riemerso proprio grazie alla presenza di un volto noto nel cast, legato “sentimentalmente” in passato alla stessa conduttrice. Un episodio che molti avevano dimenticato, ma che ora torna sotto i riflettori, riaccendendo l’interesse del pubblico.

Il “passato” di Ilary Blasi torna a galla a “The Couple”?

Durante le prime puntate del programma, l’attenzione di alcuni telespettatori, non è ricaduta solo sul format e sull’ironia della conduttrice Ilary Blasi, ma anche su un curioso retroscena che riguarda un possibile flirt del passato.

Si tratta di un legame che ha fatto discutere all’epoca, soprattutto perché avvenuto in un momento delicato della vita privata della conduttrice. Infatti, quando la crisi con Francesco Totti era al centro delle cronache rosa, pare che una gita in Lapponia avesse acceso i riflettori su una presunta intesa tra Ilary e un personaggio molto conosciuto nel mondo dello spettacolo. Questo personaggio, oggi, fa parte del cast di “The Couple”. Ma chi è?

Un flirt sussurrato e mai confermato

La persona in questione, oggi presente nel cast del programma, è sempre stata molto riservata sulla propria vita privata. In rare occasioni ha parlato dei propri sentimenti e ha dichiarato la propria bisessualità. Alla fine, va chiarito che tra i due non c’è mai stato nulla più di un rapporto amichevole. Ma oggi, con la presenza nel cast del coreografo Luca Tommassini, quel gossip di tanto tempo fa torna a far sorridere.

Ecco, a seguire, un video dalla prima puntata di “The Couple” condiviso su Instagram: