Arriva il commento di Amadeus relativamente alle ultime vicende controverse che hanno coinvolto Chiara Ferragni.

Sanremo ma non solo. Intervista a Repubblica per Amadeus che ha avuto modo di parlare in vista della prossima kermesse musicale di cui sarà, ancora una volta, conduttore e direttore artistico. Ma non solo. Il presentatore, infatti, ha dato un suo commento su Chiara Ferragni e le ultime vicende che l’hanno vista coinvolta tra pandoro, uova di Pasqua e bambola Trudi.

Amadeus, il commento su Chiara Ferragni

Nel corso dell’intervista, Amadeus ha avuto modo di sottolineare come per il Festival ci sia bisogno che le questioni legate alla politica restino fuori. “Il Festival è il più grande appuntamento musicale del Paese e chiunque lo fa, deve farlo in assoluta indipendenza. Dichiaro per chi faccio il tifo, non ho mai dichiarato per chi voto. Se sono stato attaccato da destra e da sinistra vuol dire che sono una persona libera”, il commento del presentatore.

Ancora sulla sua gestione della kermesse musicale: “Quando prendo una decisione penso solo al bene del programma, non a farmi delle amicizie che possono tornarmi utili. Mai fatto nella vita, non comincio a farlo a 61 anni”. E proprio a tal proposito: “Cosa ho detto all’ad Sergio? Ho chiesto solo la stessa identica autonomia e libertà. E lui, un uomo di prodotto, ha fatto la radio, mi ha detto ‘Hai fatto 4 festival perfetti, hai la totale autonomia e libertà di fare anche il quinto’. L’ho ringraziato e non mi ha mai chiesto nulla”.

Come detto, però, non è mancato un passaggio anche sulle recenti vicende su Chiara Ferragni: “Provo dispiacere per chi vive questa situazione. Chiara è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca. Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa”.

Di seguito anche un post Instagram relativo alla scorsa edizione di Sanremo:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG