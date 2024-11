Mondo dello spettacolo a lutto: scompare a 87 anni Vic Flick, lo storico chitarrista che suonò l’iconico tema di James Bond.

Il mondo della musica e del cinema dice addio a Vic Flick, lo storico chitarrista britannico che ha segnato la storia della colonna sonora cinematografica con la sua interpretazione del tema iconico di James Bond. Flick si è spento il 14 novembre 2024 all’età di 87 anni, dopo una lunga battaglia contro il morbo di Alzheimer, come annunciato dal figlio Kevin. Ma scopriamo tutti i dettagli della sua brillante carriera.

Vic Flick: un suono unico per un personaggio indimenticabile

Nato nel Surrey nel 1937, Flick ha iniziato la sua carriera collaborando con il compositore John Barry nei John Barry Seven. La svolta però è arrivata nel 1962, quando Barry viene incaricato di riarrangiare il tema originale scritto da Monty Norman per il primo film della saga di James Bond, Licenza di uccidere (Dr. No).

Flick accettò di partecipare al progetto, utilizzando una chitarra Clifford Essex Paragon Deluxe del 1939 e un amplificatore Fender Vibrolux per creare il famosissimo “suono pesante”. Questa performance divenne un simbolo del franchise per oltre 60 anni.

La notizia della morte dell’artista ha rapidamente fatto il giro del mondo, e tantissimi fan hanno omaggiato lo storico musicista.

Vic Flick, Guitarist on the James Bond Theme Song, Dies at 87 https://t.co/aWv41bkSCW — The Hollywood Reporter (@THR) November 19, 2024

Le curiosità sulla sua vita

Diventando il suo tema uno dei più famosi al mondo, ci si aspetterebbe che il suo compenso sia stato enorme. Ma dobbiamo ricrederci. Infatti, per la registrazione del tema di James Bond, Flick ricevette un compenso di sole 6 sterline, una cifra irrisoria rispetto all’importanza che quel riff avrebbe avuto nella storia del cinema.

Nonostante ciò, la sua musica rimarrà per sempre impressa nella storia del cinema.

