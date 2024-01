Il mondo dello spettacolo piange Francoise Bornet, l’attrice che era stata protagonista del celebre “Bacio” di Robert Doisneau.

Francoise Bornet si è spenta a 93 anni a Evreux, in Normandia, la sera del 25 dicembre. La notizia è stata diffusa nelle scorse ore da Le Parisien, e ha rapidamente fatto il giro del mondo. In queste ore in tanti, via social, stanno ricordando le sue parti in alcuni ruoli cinematografici e, ovviamente, la sua presenza nella celebre foto scattata da Robert Doisneau quando aveva appena 20 anni (e in cui è ritratta insieme al fidanzato dell’epoca).

Francoise Bornet è morta: aveva 93 anni

L’attrice Francoise Bornet si è spenta a 93 anni e in queste ore in tantissimi, via social, la stanno ricordando e omaggiando. Oltre ad esser stata protagonista di una delle fotografie più famose realizzate da Robert Doisneau, la Bornet ha recitato in alcune produzioni minori del cinema francese e ha sposato Alain Bornet, regista di film pubblicitari e industriali, per i quali spesso forniva la voce fuori campo.

Nel 1993 è stata riconosciuta ufficialmente come protagonista del celebre scatto realizzato dal fotografo Robert Doisneau a seguito di un lungo processo relativo proprio ai protagonisti della fotografia. Nel 2005 lei stessa avrebbe deciso di vendere la copia originale a lei offerta dallo stesso fotografo per 185 mila euro.

“Mi è stato portato via un ricordo bellissimo”, avrebbe dichiarato (stando a quanto riporta Fanpage). Non sono note ulteriori informazioni sulla sua vita privata, e non è dato sapere se avesse avuto figli.

