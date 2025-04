Il bigliettino misterioso per Rosalinda Cannavò: “Ma è di nuovo incinta?”

Curioso momento social che ha scatenato i rumors su Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, dati in dolce attesa del secondo bebè. La verità.

Qualche tempo fa l’abbiamo vista a Le Iene per raccontare le problematiche vissute con i disturbi alimentari. Ora, invece, la bellissima Rosalinda Cannavò è tornata sulla bocca di tutti per uno strano bigliettino ricevuto che ha fatto pensare a come lei e il dolce compagno, Andrea Zenga, fossero in attesa del loro secondo bebè.

Rosalinda Cannavò incinta? Il bigliettino misterioso

Sono state ore di grande euforia e anche di mistero in casa di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. In realtà, il vero dubbio è stato quello venuto ai tantissimi seguaci della coppia. Il motivo? La bella influencer ha condiviso un bigliettino molto speciale ricevuto da parte di uno sponsor che, però, ha scritto delle parole che hanno mandato letteralmente in tilt i suoi followers.

Nelle stories Instagram della Cannavò, infatti, si è potuto leggere il contenuto del biglietto ricevuto che recitava esattamente così: “Carissima Rosalinda, siamo super felici di inviare a te, ad Andrea e alla piccola Camilla una coccola per il palato. Buona Pasqua a tutti voi e auguri per il piccolo che arriverà”. Inevitabile, dunque, pensare ad una gravidanza bis per la donna.

Come stanno le cose: la spiegazione

Ma come stanno davvero le cose per la coppia? Sui social in tantissimi hanno subito esultato per il presunto arrivo di un altro bebè in famiglia. Eppure, le cose non starebbero affatto così. Rosalinda ha pubblicato il bigliettino ricevuto senza accorgersi della scritta finale relativa al “piccolo che arriverà” e solo dopo i tantissimi messaggi ricevuti ha compreso cosa fosse accaduto.

“Allora, scusate ma non mi sono accorta di quanto ci fosse scritto alla fine del biglietto. No, non sono incinta. Si sono sbagliati”, ha detto la donna smentendo quindi il bigliettino dello sponsor e facendo ironia con Zenga al suo fianco. Insomma, niente nuova gravidanza. Almeno per adesso…