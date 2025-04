Amici, due eliminati e polemica: “Mangiate meno veleno”

Doppia eliminazione ad Amici dopo la quinta puntata del Serale. Due allieve sono uscite a seguito delle sfide andate in scena.

Dopo l’uscita di scena della scorsa puntata del Serale di Amici con Chiamamifaro eliminata con tanto di messaggio social successivo, ecco il talent show di Maria De Filippi essere ancora protagonista con la quinta serata che ha visto ben due allievi uscire dal programma. In questo senso non sono mancate le reazioni e anche qualche polemica.

Amici, due eliminati allla quinta puntata del Serale

La settimana che ha portato alla quinta puntata del Serale di Amici era stata piuttosto particolare e sentita da tutti gli allievi. Infatti, erano state annunciate, almeno al pubblico, ben due eliminazioni. Così è stato. In studio, come sempre, sono stati protagonisti i ragazzi, suddivisi nelle tre squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Ai prof, ecco come sempre i giudici: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, chiamati a votare e dare pareri sulle varie esibizioni. A completare il quadro della quinta puntata del Serale è stata l’ospite, la cantante Giordana Angi.

Durante la serata, i ragazzi si sono affrontati dando il massimo ma, alla fine, come era stato anticipato, a lasciare la scuola e la trasmissione sono stati in due, o meglio sono state in due: Francesca e Senza Cri. La ballerina è stata la prima ad uscire di scena, mentre Senza Cri si è giocata l’uscita con Trigno.

Francesca e Senza Cri eliminate: le reazioni

La quinta puntata del Serale di Amici ha visto la ballerina Francesca uscire di scena dopo la prima sfida. La danzatrice, con grande emozione, ha ringraziato Maria De Filippi, la sua insegnante e tutti quanti per l’esperienza.

Sebbene la sua uscita di scena abbia portato tristezza un po’ in tutti non ha sollevato particolari polemiche. Ben diverso, invece, quanto accaduto con la seconda eliminazione, quella di Senza Cri.

La cantante, infatti, si è giocata il posto al ballottaggio finale con Trigno ma, alla fine, è stato il ragazzo ad essere scelto per rimanere nella scuola. “Sono felice, spero che le persone fuori abbiano avuto modo in questi mesi di capirmi. Voglio dimostrare quanta forza ho, sicuramente non mi arrendo, non mollo”, ha detto la giovane artista dopo l’eliminazione.

Sui social, sotto al post del programma, però, alcuni utenti non hanno preso bene tale eliminazione. “Non doveva uscire lei, lei è molto più brava di Trigno”, ha scritto qualcuno. “Ha spaccato e dimostrato di essere tra le più brave. Non doveva uscire”, ha detto un altro utente. “Mangiate meno veleno, lo dico a chi gode per la sua uscita”. Insomma, il pubblico è rimasto piuttosto diviso per questa eliminazione.