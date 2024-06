Presto dirà il fatidico “sì” a Cecilia Rodriguez. Per questo Ignazio Moser si sta preparando, anche fisicamente, alle nozze.

Presto le nozze tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Quale modo migliore per arrivare al fatidico giorno se non quello di mettersi super in forma? E così, il giovane futuro marito ha deciso sui social di mostrarsi in alcune fasi di allenamento molto intense per essere al top il prossimo 30 giugno 2024. Il bel Moser ha fatto vedere un workout molto faticoso focalizzato appunto per arrivare, tra pochi giorni, “tirato a lucido”.

Ignazio Moser, l’allenamento pre nozze

Moser, ex ciclista e personaggio televisivo, ha condiviso su Instagram un video del suo workout a petto nudo, mostrando il suo fisico scolpito e la sua determinazione. Nel video, Ignazio sta eseguendo una serie di esercizi che mettono in evidenza non solo la sua forza, ma anche la sua resistenza e dedizione al fitness. Il motivo dell’allenamento che, a quanto pare, comprendeva sollevamento pesi, esercizi di resistenza e anche di attività cardiovascolare, aveva un preciso scopo: mettersi in forma per le prossime nozze con Cecilia Rodriguez, del 30 giugno 2024. Lo stesso futuro marito ha confermato la ragione dietro questo allenamento: “Wedding workout. 800m Row, 20 DevilPress, 600 Skierg, 20 Wb”.

Il matrimonio con Cecilia Rodriguez

Il matrimonio con Cecilia Rodriguez, sorella della famosa Belen Rodriguez, si terrà in una location mozzafiato in Toscana, una delle regioni più affascinanti d’Italia. La coppia, che ha conquistato il cuore del pubblico italiano, sia in tv che sui social, sta attirando l’attenzione proprio per quello che si preannuncia come un evento indimenticabile.

Sebbene non ci siano ancora dettagli su come sarà adibita la location e quali saranno tutti gli invitati, siamo sicuri che il prossimo 30 giugno sarà una data che nessuno si dimenticherà. In questo senso è da leggersi appunto la scelta di Moser nel condividere il video del suo allenamento su Instagram. Inoltre, sicuramente, per il ragazzo non si è trattato solo un modo per mostrare i progressi fisici, ma anche per motivare i suoi followers a seguire uno stile di vita sano e attivo e raggiungere i propri traguardi. Il post ha ricevuto numerosi commenti e like, con molti fan che hanno espresso ammirazione.

