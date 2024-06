Speranzoso Giuseppe Garibaldi che ha ammesso di provare dei sentimenti molto importanti per Beatrice Luzzi. Cosa succederà tra loro?

L’estate è alle porte e chissà che l’amore non possa sbocciare… Stiamo parlando di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che dopo il Grande Fratello non sembrano aver trovato le giuste condizioni per dare seguito al loro rapporto iniziato nella Casa. In queste ore il ragazzo è tornato a parlare dei sentimenti che prova per l’attrice spiegando meglio cosa si aspetta per il futuro.

Beatrice Luzzi, la confessione a cuore aperto di Garibaldi

“Nonostante la differenza d’età, le vite così diverse e i punti di vista differenti, tra noi è scattata questa magia. Abbiamo vissuto emozioni forti e la nostra storia è stata in modo naturale”, ha detto Garibaldi al settimanale Mio citato da Leggo. “Piano piano il contesto, la pressione degli altri inquilini, unita alla mia poca esperienza, hanno fatto sì che tutto si rovinasse. Oggi la situazione è tranquilla. Ci sentiamo spesso. Dire che stiamo insieme è un parolone ma c’è una buona strada aperta sulla possibilità che io possa riconquistarla. Ci sto provando in tutti i modi, spendendomi al cento per cento”, ha aggiunto ancora l’ex gieffino.

Nessuna paura: “Sono innamorata”

Senza alcun timore, poi, Garibaldi ha aggiunto che si è davvero innamorato di Beatrice: “Quando lo scorso marzo c’è stato il nostro riavvicinamento sapevo già di essere innamorato ma avevo paura di espormi perché avevo il timore di essere accusato di voler creare una dinamica. Sì, sono innamorato e cerco di riconquistarla perché voglio vivermela come non sono stato in grado di fare nella casa. Stavolta non permetto a nessuno di influenzarmi sul nostro rapporto. Non ho più paura di dire che sono innamorato“, ha concluso Giuseppe parlando della Luzzi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG