Attraverso i social Ida Platano ha condiviso una foto che ha sollevato i sospetti dei suoi fan, convinti che la dama di Uomini e Donne sia tornata insieme a una sua ex fiamma.

Ida Platano torna insieme al suo ex?

Sui social Ida Platano ha condiviso un’immagine di qualche tempo fa e in cui è ritratta felice accanto a un gigantesco mazzo di rose. “Ricordi”, ha scritto la dama nella didascalia alla foto condivisa nelle sue stories. La foto, secondo quanto ricostruito dai suoi fan sui social, risalirebbe al periodo in cui Ida è stata legata a Diego Tavani, e per questo in tanti si stanno chiedendo se per caso la love story con il cavaliere romano non abbia avuto ulteriori sviluppi.

Lui e Ida hanno vissuto un’intensa liaison a Uomini e Donne, ma quando Ida era ormai pronta a lasciare il programma insieme a Tavani il cavaliere si è tirato in dietro. Ida è ovviamente rimasta delusa dal suo comportamento e per questo ha deciso di troncare la relazione. Il cavaliere ha in seguito svelato di aver avuto paura di poter finalmente vivere liberamente (e lontano dalle telecamere) la sua storia con l’ex compagna di Riccardo Guarnieri, ma in tanti tra i suoi fan hanno sperato che Ida lo perdonasse.