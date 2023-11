A Uomini e Donne l’annuncio ufficiale: Ida Platano è la nuova tronista. Finita la storia con Alessandro Vicinanza.

Non mancano le sorprese a Uomini e Donne dove si è appena verificato un passaggio dal trono over a quello classico. In questi minuti, infatti, Ida Platano, ex dama del programma, è stata annunciata come nuova tronista. La donna è tornata single dopo la storia con Alessandro Vicinanza.

Uomini e Donne: Ida Platano nuova tronista

Attraverso i profili ufficiali di Uomini e Donne e Witty Tv, ecco l’annuncio sulla Platano nuova tronista del programma condotto da Maria De Filippi.

La dama, ex trono over, si è lasciata con Alessandro Vicinanza e, tornata single, è pronta ad una nuova avventura, questa volta “sul trono”.

“Ho ancora il coraggio di amare e oggi inizierò un nuovo capitolo della mia vita partendo da qui”, si legge nella clip condivisa e nel video del programma. “Qui dove tutto è iniziato […]. Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Sono nuovamente single dopo una storia durata 11 mesi. Ho deciso di chiudere e oggi mi voglio rimettere di nuovo in gioco”.

L’annuncio, come era prevedibile, ha generato reazioni molto diverse. Da un lato chi si è complimentato per la scelta di Maria di affidare il trono alla donna e si è anche congratulato con la stessa Ida per il coraggio nel rimettersi in gioco. Dall’altra, invece, non sono mancate le reazioni negative che giudicano questa decisione puramente televisiva e, forse, non proprio del tutto vera e sincera.

Al momento non è dato sapere cosa sia accaduto con Alessandro Vicinanza dato che la ex dama over ha solo affermato di aver “deciso di chiudere”. Staremo a vedere se durante il percorso vorrà dire di più sul tema.

Di seguito anche il post Instagram del programma con l’annuncio ufficiale e le prime reazioni:

