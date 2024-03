Dopo il successo del loro brano a Sanremo, i Ricchi e Poveri virali anche per i video omaggio ai colleghi. Eccoli con ‘Tuta Gold’ di Mahmood.

Sono stati protagonisti a Sanremo 2024 con il brano ‘Ma non tutta la vita‘ e ora lo sono sui social grazie alle loro gag e anche ad una recentissima esibizione omaggio ad un collega. Stiamo parlando dei Ricchi e Poveri che su TikTok si sono messi in evidenza con un filmato brevemente coreografato che è diventato virale e che richiama alla canzone di Mahmood, ‘Tuta Gold’.

I Ricchi e Poveri virali: il video di ‘Tuta Gold’

Mahmood e la sua ‘Tuta Gold’ hanno conquistato l’Italia e non solo. La sua canzone è senza dubbio tra quelle di maggiore successo di Sanremo 2024 e una ulteriore conferma è arrivata dai colleghi, i Ricchi e Poveri appunto.

Angelo e Angela, infatti, si sono esibiti in una breve coreografia sulle note proprio del brano del ragazzo. Su TikTok, la coppia, ormai già virale con numerose gag e filmati, ha conquistato tutti tra sorrisi e passi improvvisati.

Il duo genovese, come detto, si è mostrato in un video pubblicato in cui prova ad esibirsi nella coreografia della canzone di Mahmood. La coppia canora si è vestita proprio con la giacca oro e ha improvvisato alcuni passi con tanto di mosse ad hoc per il filmato. “Secondo noi Mahmood non richiama perché non riesce a capire su quale dei cinque cellulari l’hanno chiamato! Nel dubbio, adoriamo questa canzone”, hanno scritto i due cantanti nella didascalia del loro contenuto.

Il video ha conquistato davvero tutti i fan che si sono sbizzarriti con commenti e like di ogni tipo.

Di seguito anche il post su TikTok del duo canoro con il video omaggio e i tantissimi commenti ricevuti:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG