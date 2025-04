Helena Prestes confessa: “Il mio ex era violento, mi ha rotto il coccige”

Dopo il Grande Fratello, Helena Prestes rivela dettagli inediti e sconcertanti della sua vita ospite a Verissimo.

La puntata di sabato di Verissimo ha visto la partecipazione di tanti ospiti, tra cui Helena Prestes, la seconda classificata al Grande Fratello appena concluso. Dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, la modella brasiliana ha raccontato come sta affrontando la sua “normalità” quotidiana, dopo la bolla mediatica che l’ha circondata per mesi. Ma non solo. Durante l’intervista si è lasciata andare a rivelazioni sconcertanti che hanno sorpreso i fan.

Helena Prestes: un’infanzia difficile e il coraggio di andare avanti

Helena ha parlato senza filtri della sua infanzia turbolenta, segnata dalla violenza e dalla povertà. Cresciuta in un contesto segnato dalla corruzione e dalla povertà delle favelas brasiliane, ha raccontato il dolore subito in famiglia, a partire dal padre violento che ha abbandonato la casa quando lei aveva solo sette anni.

Nonostante queste esperienze traumatiche, Helena Prestes ha trovato la forza di perdonare il genitore, ma ammette che il dispiacere persiste dentro di lei.

Un altro tema centrale della sua intervista è il rapporto con la madre, che da giovane ha avuto un controllo rigoroso su di lei, ma che nel corso degli anni si è incrinato. Qui il video dell’intervista.

Helena ha confessato che a causa di una serie di incomprensioni e distacchi emotivi, oggi non parla più con la madre da oltre un anno. Un dolore profondo che, nonostante tutto, non le impedisce di ricordare la figura materna come quella di una donna forte, anche se distante.

La relazione con l’ex compagno e la rinascita con Javier

Helena ha anche raccontato della sua difficile relazione con un ex compagno violento, che l’ha lasciata con un coccige rotto ma senza mai denunciarlo. Nonostante le difficoltà fisiche e psicologiche, è riuscita a proseguire la sua carriera da modella.

La sua esperienza a L’Isola dei Famosi e la vicinanza con l’ex gieffina Dayane Mello le hanno permesso di aprire gli occhi su quella che definisce una “relazione tossica“. Oggi, accanto a lei c’è Javier Martinez, un altro ex concorrente del Grande Fratello, con cui vive una storia d’amore più serena e con cui sogna di costruire una famiglia.