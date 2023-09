Gary Wright, musicista e autore di Dream Weaver e di Love is Alive, si è spento a 80 anni. Aveva collaborato con molti artisti famosi.

Gary Wright, il celebre autore di brani di successo come Dream Waver e Love is Alive, si è spento a 80 anni dopo aver a lungo combattuto contro il Parkinson.

Ad annunciare la sua scomparsa sono stati i figli che (stando a quanto riporta Fanpage) hanno fatto sapere che il musicista avrebbe gestito per alcuni anni la malattia fino a quanto il peggioramento delle sue condizioni non lo avrebbe costretto a chiedere assistenza 24 ore su 24. Nel corso della sua carriera musicale Wright aveva collaborato con personaggi del calibro di George Harrison e dei Rolling Stones.

Sui social in tanti in queste ore stanno ricordando e omaggiando Gary Wright, il celebre musicista nato nel New Jersey nel 1943. Nel corso della sua carriera musicale era stato tra i co-fondatori della band britannica Spooky Tooth e inoltre aveva scritto brani per band del calibro dei Traffic e dei Rolling Stones.

Per l’ex Beatle George Harrison aveva suonato invece le tastiere nel brano All Things Must Pass. Tra le sue canzoni più famose e per cui è ricordato maggiormente vi sono senza dubbio Dream Weaver e Love is Alive, che lo hanno consacrato al successo e che in molti, tra i suoi ammiratori, stanno condividendo in queste ore sui loro canali social per esprimere il loro cordoglio.

