L’effetto di un ritorno crea sempre una certa emozione, lo sa bene Maria Teresa Ruta che questa sera è tornato nella casa del Grande Fratello VIP, la stessa che l’ha ospitata per 6 mesi nella scorsa edizione. L’occasione si è presentata per una sorpresa ad Amedeo Goria, suo ex marito. Una sorpresa consumata a metà fra il dolce e l’amaro.

Il giornalista si presenta raggiante alla vista di Maria Teresa che sbuca di sorpresa da un cumulo di cuscini, nel giardino, ma il sorriso si spegne poco dopo, quando la conduttrice e opinionista tira fuori alcuni sassolini dalla scarpa: “Quando si è nella casa si parla tanto, si scambiano confidenze, ma ci sono cose che ho sentito che bisogna chiarire“.

Tu hai detto che noi non abbiamo un rapporto più così stretto perché Roberto è geloso e mi condiziona. Roberto lo conosci bene e sai che è geloso ma non di te. Non sono una donna che si fa condizionare, quindi io decido per conto mio. Se da vent’anni a questa parte ci frequentiamo un po’ di meno forse qualcuno ha capito quale può essere il motivo.

Goria, freezzato dal GF, ascolta silenziosamente il discorso della Ruta che si conclude con un chiaro messaggio:

Ricorda sempre quando parli, di tirare più fuori il grande giornalista che è in te e certe cose tienile per te soprattutto se i ragazzi non le sanno.

La risposta di Amedeo Goria esordisce con la voce rotta dalla commozione:

Ti voglio bene, ti amo ancora a modo mio. Ho commesso tanti errori e li ho riconosciuti quando stavamo insieme, a Roberto un grande abbraccio. Ho detto quelle cose perché è giusto che sia geloso di una donna come te ed è giusto magari che ti freni anche. Io sono un ex ed abbiamo fatto un sacco di cose insieme, ma ora sono felice che tu sia felice con Roberto.

Il video del faccia a faccia a questo link.