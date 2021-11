Si è detto e fatto tanto nella casa del Grande Fratello VIP pur di mantenere la pulizia in tutti gli ambienti: camere da letto, salotto, bagni e soprattutto cucina, luogo in cui spesso e volentieri le lamentele fioccano come neve. C’è un episodio che da ore imperversa nel web. Evidentemente qualcuno ha preso alla lettera il detto che ad Halloween tutto deve essere orrendo.

Ebbene, nella serata dei preparativi per la festa di halloween uno degli inquilini probabilmente l’ha fatta grossa e non si tratta di una frase fatta, ma forse di qualcosa da prendere in tutti i sensi…

La regia inquadra Jo Squillo che fissa il pavimento, inizialmente senza un motivo. Pochi secondi dopo la raggiunge anche Francesca Cipriani che guarda lo stesso punto: “Ma ragazzi….chi è che ha sporcato così? E non vorrei dire di che cosa!” dice Jo. La regia prova a seguire il discorso spostandosi nelle altre stanze dove le altre inquiline la ascoltavano. Anche le altre la raggiungono e a quel punto Francesca Cipriani esclama: “Oddio raga, qualcuno ha fatto la cac**“.

Non appena udita la frase, la regia stacca l’audio ma le immagini rimangono fisse a due passi dal bagno per alcuni secondi, almeno fino a quando non viene cambiata per trasferirsi in un altro ambiente della casa.

https://twitter.com/trashtvstellare/status/1454848476446175238/video/1

Cosa è successo realmente? Davvero uno dei concorrenti “l’ha fatta grossa” sul pavimento? Le indagini delle gieffine vip non hanno portato risultati, ma non è nemmeno escluso che questa sera, durante il quindicesimo appuntamento del Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini tiri fuori l’argomento all’improvviso.

Nella puntata di questa sera scopriremo quali sono stati gli episodi più curiosi accaduti proprio durante la festa di halloween organizzata dai vipponi.