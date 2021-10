GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi attaccato da Alex Belli e Soleil Sorge (video): la reazione della famiglia

Nelle scorse ore, Alex Belli, Soleil Sorge e Davide Silvestri del ‘Grande Fratello Vip 6‘, si sono ritrovati in camera per commentare il comportamento di Gianmaria Antinolfi nei confronti di Sophie Codegoni. Nonostante una corte serrata, fatta di post-it e dediche di versi molto romantici tratti da canzoni famose, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ non sembra essere interessata ad approfondire la conoscenza con l’imprenditore napoletano.

L’attore e l’influencer, però, si sono lasciati andare ad affermazioni, giudicate abbastanza gravi da parte della famiglia e dei fan che, a gran voce, sui social, chiedono seri provvedimenti da parte della produzione del reality di Canale 5:

Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di disapprovazione, sgomento e critica, numerosissimi messaggi di affetto e di stima nei confronti di Gianmaria. Tutti chiedono a gran voce che vengano presi provvedimenti per tutelare la sua immagine, la sua dignità, la sua persona!

Seguiamo con attenzione le vicende che in questi giorni si stanno susseguendo.

Affideremo a dei professionisti la valutazione dei filmati per sapere se sussistono gli estremi per poter agire legalmente.

Ma, ad ogni modo, sarà Gianmaria una volta uscito dalla casa a valutare la gravità delle affermazioni fatte. Non vogliamo in alcun modo sostituirci al suo insindacabile giudizio.

Vi ringraziamo del vostro supporto.

La famiglia

Alex Belli e Soleil Sorge contro Gianmaria Antinolfi

Belli e Sorge, nel dettaglio, hanno commentato aspramente la scena in cui Gianmaria ha cercato un chiarimento con Sophie:

Belli: “Questa roba del letto era da American Psycho. Hai presente quando tu arrivi… oh, fidati. La mia percezione di questa roba con tutte le frasine… oh fidati è da American Psycho”

Sorge: “Con me si presentava sotto casa”

Silvestri, di fronte a questa affermazioni, ha preso le distanze dai due compagni d’avventura:

No ragazzi sta roba qua no, così state esagerando. Io mi dissocio.