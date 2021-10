GF Vip 6, Gianmaria: “Sophie mi piace tanto. Con Soleil storia destinata a finire” (video)

Nel corso della quattordicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, c’è stato un ennesimo confronto a tre tra Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Tra l’imprenditore napoletano e l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ sembra non decollare:

Io ho sempre detto sono pronta ad una conoscenza. Anche se non sei il mio tipo di uomo, c’è una bella chimica. Questa conoscenza non viene perché con Gianmaria non c’è dialogo, se c’è lo chiude. L’ultima cosa che, vorrei, l’ho sempre detto, è di trovare l’amore di nuovo sotto le telecamere. Non è stata una cosa cercata. L’ho sempre voluta evitare.

L’influencer, ex di Luca Onestini, ha confessato di avere ancora un certo ascendente nei confronti dell’ex fidanzato:

E’ una cosa molto logica. Sono stata io, in quel momento, a non volere la relazione. Lui continua a parlare di questi grandissimi sentimenti nei miei confronti, di come vedeva la nostra vita assieme. Se avessi voluto vivere questa relazione saremmo stati insieme. Se non ci fosse stata un momento di innamoramento verso Greta, lui, più volte, mi ha detto di essere ancora innamorato di me. Anche qui dentro, se ci fosse libertà da parte mia e voglia di stare con lui, molto probabilmente certe cose non passano subito.

L’ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello ha le idee più chiare sul suo futuro sentimentale:

Per Soleil ho provato dei sentimenti molto forti. Lei lo sa bene. Mi sono accorto che non era il mio tipo ideale di donna. Sicuramente io non ero il suo tipo di uomo. Era una storia destinata a finire. Non c’è stata mai nessuna malizia nei suoi confronti. Lo ripeterò mille volte. Se scappo, se sono così innaturale, è perché mi piace tanto.