Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò e la crisi di pianto dopo l’incontro con Giuliano (video)  

Dopo l’incontro con Giuliano Condorelli, avvenuto, ieri, durante la trentaquattresima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Rosalinda Cannavò si è rifugiata in sauna ed è scoppiata in una crisi di pianto. L’attrice si è confrontata, a lungo, con Maria Teresa Ruta ed Andrea Zelletta (Qui, il video):

Cannavò: “Non sono lucida. Non mi ricordo nemmeno quello che gli ho detto. Sono stanca. Gli sto facendo del male. Io non rimprovero nulla a lui. Questa cosa l’ho già vissuta: sono andata a convivere un mese, poi me ne sono andata perché ha detto che non era più innamorato di me. Questo è un film già visto”.

Anche stamattina, la concorrente siciliana sembra avere le idee piuttosto confuse sul suo futuro sentimentale e sul fatto di proseguire il gioco fino al prossimo 1 marzo 2021, data della finale. Si sfoga tra le braccia dell’amica Dayane Mello (Qui, il video):

Cannavò: “Sono stanca, voglio andare a casa!

Mello: “Piangi, piangi, butta tutta fuori, quest’ansia. Che ti farà sentire meglio. Sei stanca… Non mollare adesso, è la tua vita, la tua opportunità, la tua carriera, i tuoi sogni, non puoi buttarla così. Va bene tutto, va bene l’amore, ma adesso deve essere secondaria. Adesso stai facendo un percorso su te stessa, tu al primo posto. Non ti lascio andare a casa. Nel bene e nel male soffriremo assieme, te lo dico io”.

Le parole di conforto della modella brasiliana galvanizzeranno Rosalinda fino a spingerla a restare in casa?!