Grande Fratello Vip 2021: è morto lo zio di Miriana Trevisan

Nelle ultime ore, la produzione del ‘Grande Fratello Vip 2021‘ ha annunciato a Miriana Trevisan una notizia inaspettata che colpisce la sua famiglia. E’ venuto a mancare l’amatissimo zio. L’ex velina di ‘Striscia La Notizia’, dopo essere uscita dal confessionale, è scoppiata in lacrime. I compagni d’avventura si sono stretti attorno alla donna piuttosto provata da questa perdita. Deciderà di proseguire il gioco?

Per la showgirl si tratta di un’altra brutta tegola che si abbatte nella propria vita. Pochi mesi fa, prima di varcare la porta rossa, si è sottoposto ad un serio intervento in cui le è stato levato l’utero:

Il 3 agosto mi levano l’utero. Stavo morendo. Quando stavo male ho capito che ho una famiglia meravigliosa che non mi ha mai lasciato un secondo, Paci (Pago, ndb) presente con il bambino e degli amici meravigliosi. Sto vivendo una rinascita in cui non voglio dimenticare Miriana.

In quegli attimi assai delicati, il papà è stata una figura fondamentale per superare a pieno l’operazione. L’ex stellina di ‘Non è la Rai’, in maniera assai commossa, ha ricordato i giorni del grande spavento:

Mi diceva di pensare a me, che era orgoglioso perché avevo fatto tutto da sola e che adesso doveva preoccuparsi di me. L’intervento l’ho fatto nell’ospedale in cui era stato ricoverato, nella stessa stanza, solo al piano di sopra. Ero coccolata da tutti, perché lui lì era amatissimo.