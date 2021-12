GF Vip 2021, Jessica Selassié piange per Alessandro Basciano: “Nessuno mi vuole” (video)

Jessica Selassié, nelle ultime ore, non ha nascosto il proprio interesse per Alessandro Basciano del ‘Grande Fratello Vip 2021‘. La concorrente, però, non sembra digerire la concorrenza di Sophie Codegoni che, dopo aver troncato definitivamente con Gianmaria Antinolfi, sembra subire il fascino dell’imprenditore. Senza, però, cedere alla sua serrata corte.

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ e la principessa etiope si sono ritrovate in sauna per un confronto faccia a faccia. Entrambe esprimono il proprio punto di vista sull’ex tentatore (Qui, il video):

Tesoro tu non è che sei venuta qui per cercare soltanto l’amore. Poi calcola che hai me, che ti metterò sempre davanti a tutti. Ale non lo vedo per te, perché non ti renderebbe felice. Magari ti serve una persona profonda. Amore tu davvero per me sei una sorella, e lo sarai anche fuori. Ti dico tutto a te, non mi verrebbe mai, e ti giuro su mia madre, di mentirti o di dirti cavolate. Se tu mi dici che ti piace Alessandro mi fermo. Ok che sono incuriosita, ma sto evitando, sia per te, che per Gian e mille motivi.

Jessica non sembra aver ancora accettato il rifiuto da parte del nuovo arrivato. Ancora una volta, i sogni di creare una storia d’amore all’interno della casa di Cinecittà sono svaniti sul nascere (Qui, il video):

Mi sono stufata di essere felice per gli altri. Credo sia naturale che mi piaccia passare del tempo con una persona che mi interessa. Non devo basare questo percorso sull’amore? Sono venuta qua a posta. Cioè anche, io questo percorso lo baso anche sull’amore, fuori non ho trovato nessuno e speravo qui dentro. Poi di 10 uomini 8 erano sposati, se ti pare normale. Io mi sento sola, dopo l’ora di pranzo spariscono tutti e non so con chi stare. Per Miri è arrivato Biagio, Lulù è con Manuel, tu con Ale adesso e io non so cosa fare spesso. Nessuno mi vuole, nessuno mi tocca. Non ho mai incontrato uno che ho dovuto rifiutare io.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy