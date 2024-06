Manca diverso tempo alla nuova edizione del Grande Fratello ma spuntano i primi nomi sul possibile cast. Potrebbe esserci un bel ritorno…

Il toto nomi sul cast della prossima edizione del Grande Fratello è iniziato. Sebbene manchi ancora diverso tempo alla prossima stagione, i rumors su chi potrebbe essere tra i concorrenti sono già iniziati. Nelle ultime ore è impazzito il gossip su Cristina Plevani, storica vincitrice della primissima annata del programma. La donna, chiamata in causa, ha detto la sua sulla vicenda.

Grande Fratello, Cristina Plevani torna nel reality?

I rumors sulla Plevani al GF sarebbero partiti da alcune indiscrezioni riportate da svariati media che hanno citato Dagospia. “Potrebbe esserci una sorpresa al prossimo Grande Fratello. Voci di corridoio dicono che vorrebbero nel cast Cristina Plevani”, le parole attribuite a Dago. In questo senso, quindi, sembrava che Signorini stessa lavorando al clamoroso ritorno della storica vincitrice per riaccendere gli entusiasmi del pubblico di Mediaset.

La risposta della donna

Dal canto suo la Plevani ha voluto dire qualcosa in merito a queste voci: “Apprendo questa notizia dai social e dai commenti di molti utenti”, ha detto la donna su Instagram. “Alcuni dicono che sono antipatica e cerco visibilità. Come si dice? L’importante è che se ne parli, nel bene e nel male. Morale della favola: io non ne so nulla. Per il resto continuate a parlarne mi date ancora più visibilità”.

Successivamente, sempre su Instagram, la donna ha detto ufficialmente “no” smentendo categoriamente: “No, non farò il Grande Fratello così chiudiamo il discorso. (e poi uno si stupisce perché lo mandano ancora in onda… mi sono arrivati più insulti e messaggi in due giorni che in 10 anni… la gente si smuove a commentare le michi@ate”. Parole piuttosto chiare. Niente da fare evidentemente per rivedere Cristina nel reality…

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG